В Госдуме предупредили о грозящей Павлу Дурову опасности

Основателю Telegram Павлу Дурову необходимо уехать из Франции при первой возможности, иначе он рискует вновь оказаться в тюрьме. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает РИА Новости.

Журавлев отметил, что Дуров рискует, поскольку вошел в конфронтацию с французскими спецслужбами.

«Советовал бы ему покинуть Францию при первой возможности, там слишком велик риск вновь оказаться в застенках», — сказал парламентарий.

Журавлев напомнил, что DGSE, внешняя разведка, требовала, чтобы Telegram организовал кампанию против правых политиков в Румынии, но Дуров отказался и публично рассказал об этом факте.

По словам депутата, неизвестно, что и кому пообещал Павел Дуров во французской тюрьме, не исключено, что ему поставили какие-то условия перед выходом на свободу.

Журавлев считает, что Дуров уже понял, что на Западе «закон, что дышло, куда повернешь — туда и вышло». Однако разорвать эти невидимые цепи не может. Его «держат его на каком-то компромате» как влиятельного человека в сфере новых медиа.

После обвинений в адрес французских спецслужб Дурову запретили выезд из Франции.