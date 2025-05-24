Лавров рассказал о формировании многополярного мира

Формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава ведомства рассказал об особенностях современной международной политики на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Самой важной и стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. Мы убеждены, что это естественный процесс», — отметил Лавров.

Глобальный Юг и глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего развития без расплодившихся в последние годы проявлений неоколониализма со стороны Запада, разъяснил глава МИД.

«Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно», — констатировал дипломат.

Советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков сообщил ранее, что в современном многополярном мире растет интерес к России, ее юрисдикции и правовой системе.