Лавров рассказал о формировании многополярного мира

Илья Родин

Формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров рассказал о формировании многополярного мира
© РИА Новости

По данным агентства, глава ведомства рассказал об особенностях современной международной политики на заседании XXXIII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

«Самой важной и стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. Мы убеждены, что это естественный процесс», — отметил Лавров.

Глобальный Юг и глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление своего развития без расплодившихся в последние годы проявлений неоколониализма со стороны Запада, разъяснил глава МИД.

«Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно», — констатировал дипломат.

Советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков сообщил ранее, что в современном многополярном мире растет интерес к России, ее юрисдикции и правовой системе.

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