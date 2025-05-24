Президент Франции Эммануэль Макрон арестовал бизнесмена Павла Дурова, чтобы управлять выборами в Румынии, рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне Дуров выразил готовность дать показания в Румынии по делу о предполагаемом вмешательстве французской разведки в президентские выборы.

«Получается, Макрон арестовал Дурова даже не для решения внутренних вопросов с мессенджером такими варварскими методами, а для управления выборами в Румынии, понимая, что кандидат от либеральной диктатуры выиграть не сможет ни при каких легальных раскладах», — отметила Захарова.

Дуров: глава разведки Франции ездил в Румынию в целях поддержки Никошура Дана

По ее словам, высказывания Дурова «на «фейки» на спишешь». Она добавила, что он обвинил власти Франции в тяжелейшем преступлении, привел доказательства.

«Вода как с гуся, но не с галльского петуха», — констатировала дипломат.

Ранее сообщалось, что новым президентом Румынии избран придерживающийся проевропейских взглядов мэр Бухареста, кандидат от центристов Никушор Дан.

По данным ЦИК страны, во втором туре выборов он опередил лидера ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона более чем на 7% — 53,6% против 46,4%.