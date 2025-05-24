Заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о «десятилетиях» вражды с Россией необходимо проверить на экстремизм. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов убежден, что слова «Верещук четко показывают намерения Зеленского и его окружения «делать всё, чтобы мир на постукраинском пространстве южнорусских земель не наступил».

«Политическое украинство — это экстремистское движение, направленное только на одно - на войну с Россией. Заявлению Верещук нужно дать правовую оценку, проверив на экстремизм», — сказал Рогов.

По его словам, озвучиваемые киевскими временщиками планы доказывают необходимость проведения СВО, денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее Верещук заявила, что конфликт с Россией это «надолго», вне зависимости от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия «остается врагом на десятилетия, если не столетия», и к этому надо готовить украинских детей.