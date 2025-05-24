В России призвали проверить слова замруководителя офиса Зеленского о войне с РФ

Майк Габриелян

Заявление замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук о «десятилетиях» вражды с Россией необходимо проверить на экстремизм. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

В России призвали проверить слова замруководителя офиса Зеленского о войне с РФ
© РИА Новости

Рогов убежден, что слова «Верещук четко показывают намерения Зеленского и его окружения «делать всё, чтобы мир на постукраинском пространстве южнорусских земель не наступил».

«Политическое украинство — это экстремистское движение, направленное только на одно - на войну с Россией. Заявлению Верещук нужно дать правовую оценку, проверив на экстремизм», — сказал Рогов.

По его словам, озвучиваемые киевскими временщиками планы доказывают необходимость проведения СВО, денацификации и демилитаризации Украины.

Ранее Верещук заявила, что конфликт с Россией это «надолго», вне зависимости от того, будет перемирие или нет. Она также заявила, что Россия «остается врагом на десятилетия, если не столетия», и к этому надо готовить украинских детей.

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