Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня" с ее сообщением про "хрюкостяг"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сопроводил свой пост про последние события вокруг Украины упоминанием радиостанции УВБ-76 и ее недавних "сообщений".

"Радиостанция Судного дня: на смену майскому "беззлобию" пришел лютый "хрюкостяг", - написал замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.

Медведев обратился к европейским политикам фразой «педикулезные свиньи»

Военная радиостанция, известная как УВБ-76 и получившая в СМИ прозвище "радиостанция Судного дня", регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей часто связывают с событиями вокруг СВО.

Официально назначение станции не комментировалось.