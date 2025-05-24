Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев обратился к европейским политикам, проигнорировавшим налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Российскую Федерацию (РФ) до 9 Мая и после празднования дня Победы, фразой «педикулезные свиньи». Подробности приведены в Telegram-канале экс-президента России.

Как утверждает он в своем посте, в Европе на массированные атаки на Россию отреагировали «могильной тишиной». Медведев также предположил, что в скором времени начнется «дикий визг» политиков Евросоюза о «непропорциональном использовании силы».

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