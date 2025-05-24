Политолог: Британские спецслужбы могут сбить самолет Путина

Россия не будет проводить раунд переговоров с украинской делегацией в Ватикане по соображениям безопасности президента России Владимира Путина. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

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По его словам, перелет в Италию сопряжен с рисками, поскольку маршрут проходит через территорию западных стран.

Марков также выразил мнение, что в таком случае существует угроза со стороны британских спецслужб, которые могут попытаться атаковать самолет российского лидера.

— Они просто собьют борт №1. В Ватикан опасно лететь, — сказал эксперт в беседе с «Московским комсомольцем».

По данным журналистов, антироссийские санкции стран Европы и запрет на въезд в Италию российским дипломатам препятствуют организации переговоров России и Украины в Ватикане. В материале отметили, что в связи с возникшими обстоятельствами конкретно итальянское правительство якобы должно предоставить дипмиссиям безопасный проезд в Ватикан.