Сенатор Никонорова: ЕС продолжит вводить санкции, чтобы не выглядеть беспомощно

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Евросоюз продолжает вводить санкции против РФ, опасаясь за свой авторитет, невведение новых ограничений будет означать «беспомощность» европейских лидеров в глазах своих же избирателей. Об этом ТАСС заявила член комитета Совета Федерации по международным делам, бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

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«Невведение новых мер противодействия со стороны Европы, как представляется, стало бы признанием собственной беспомощности в глазах внутренней аудитории», — подчеркнула она.

По ее словам, введение санкций против России не возымело того эффекта, на который рассчитывали в Брюсселе. При этом с каждым разом Европе все труднее добиться единства по вопросу новых ограничений в отношении РФ.

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20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Ранее Каллас ушла от ответа на вопрос о своей русофобии.

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