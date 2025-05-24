Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния

Дипмиссия России в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния (FIRS). Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, подчеркнув, что российская сторона рассчитывает получить ответы на свои вопросы.

«В параметрах работы этой схемы много неясного. Мы задали массу вопросов британским официальным инстанциям и рассчитываем получить на них ответы. При этом оставляем за собой право на ответные меры», — сказал дипломат.

Посол Келин: Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей

Ранее в посольстве России в Лондоне отмечали, что решением ввести в действие схему FIRS Великобритания превращается в полицейское государство.

Позже Келин заявил, что FIRS противоречит духу и букве международных актов о правах человека.