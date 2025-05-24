Путин высказался о роли России на мировом рынке вооружений

Россия сохраняет лидерские позиции на мировом оружейном рынке, оставаясь в пятерке экспортеров. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», — сказал глава государства.

Путин потребовал лучше продвигать российские вооружения за рубежом

Он отметил, что это говорит о высоком качестве, надежности и эффективности российской военной продукции.

Ранее Путин оценил состояние российской экономики. По его словам, Россия является 4-й страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии.