Планы Великобритании сковать флот России в Черном море являются стратегической ошибкой. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон занимался и продолжает заниматься укреплением ВМФ Украины с целью ограничения возможностей российского флота в Черном море.

«Сковать черноморский флот РФ не получится, это очередная стратегическая ошибка Лондона, который уже предсказывал, что украинские войска в 2023 году захватят Крым. Но не сбылось. Так будет и впредь», — прокомментировал это Ивлев.

По его словам, Великобритания остается верна своей колониальной политике и, находясь за тридевять земель, «нагло лезет в Черное море к границам России» с помощью поставок оружия Украине и «сидящих в окопах ВСУ британских наемников». Кроме того Ивлев указал, что именно британские авиационные инструкторы настраивают прицельно-навигационные комплексы доработанных Су-24 для применения английских крылатых ракет Storm Shadow по Севастополю и Крымскому мосту.

При этом депутат подчеркнул, что флот и морская авиация РФ в Черном море способны пресечь агрессивные устремления Лондона и успешно топят БЭКи и сбивают британские ракеты.