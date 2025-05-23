В Госдуме рассказали об ответе на удары Украины по России

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Россия даст адекватный и жесткий ответ на массированные атаки украинских войск на ее территорию, пообещал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В Госдуме рассказали об ответе на удары Украины по России
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Спикер подчеркнул, что Киев и Запад должны почувствовать свою ответственность за удары по российским городам. По его словам, атаки говорят о желании «еврочиновников и их марионеток на Украине» сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Ранее Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского осознать тот факт, что Российская армия продолжает наступление.

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