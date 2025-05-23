Названы возможные темы второго раунда переговоров России и Украины

Россия и Украина во втором раунде переговоров обсудят условия сторон для прекращения огня. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Михаил Чернов.

Он напомнил, что вопрос о прекращении огня уже поднимался на первой встрече делегаций в Стамбуле 16 мая. По словам Чернова, это «едва ли не единственная вещь, о которой РФ и Украина договорились публично».

«Предполагаю, обе делегации представят свои условия. Вероятно, они будут в какой-то мере взаимно неприемлемы, но, тем не менее, процесс пойдет — будут заявлены позиции, которые будут обсуждаться», — добавил политолог.

Также он считает, что во время второго раунда переговоров стороны могут затронуть тему меморандума о будущем мирном договоре. По мнению Чернова, именно по этому вопросу РФ и Украина могут продвинуться «максимально далеко», поскольку данный документ ни к чему юридически не обязывает и является лишь «соглашением о намерениях».