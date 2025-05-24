Москалькова назвала освобожденных из украинского плена курян победителями

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что освобожденные из украинского плена жители Курской области вернулись на Родину «победителями».

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Она отметила, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по традиции приветствовал возвратившихся жителей.

«Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные — они возвратились победителями», — написала Москалькова.

Омбудсмен добавила, что по результатам обмена и долгой дороги куряне были доставлены в пункт временного размещения (ПВР).

Хинштейн: освобожденных из украинского плена жителей обеспечат всем необходимым

Хинштейн лично встретил в Курске автобус с освобожденными из украинского плена жителями региона.

23 мая Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмен пленными между Россией и Украиной оказался небывалым по масштабам. Омбудсмен обратила внимание на то, что первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные.

Ранее Алаудинов раскрыл приоритеты Украины в вопросах обмена.