Россия заявила об ожидании международной реакции на украинские атаки

Россия ждет международной реакции на беспрецедентную атаку Украины по российским гражданским объектам. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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Он подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права.

«Ожидаем реакцию ООН», — отметил глава российского МИД.

Он также указал, что в комментариях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «просматривается нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями». В частности, соблюдением принципов Устава ООН, уточнил Лавров.

В ночь на 23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область. В результате в Ельце повреждения получили 30 квартир. В связи с этим Москва пообещала дать Киеву адекватный ответ на удары по мирному населению и гражданским объектам РФ.