Лавров назвал ответственных за попытки срыва переговоров в Стамбуле
Посещавшие Киев лидеры европейских стран попытались сорвать прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Его слова приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Безусловно, здесь европейская ответственность. Думаю, что когда мы будем рассматривать последствия этого конфликта, — надеюсь, что это будет после урегулирования — от ответственности уйти будет трудно», — сказал российский министр.