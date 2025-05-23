Лавров назвал ответственных за попытки срыва переговоров в Стамбуле

Lenta.ru

Посещавшие Киев лидеры европейских стран попытались сорвать прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров назвал ответственных за попытки срыва переговоров в Стамбуле
© РИА Новости

Его слова приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Безусловно, здесь европейская ответственность. Думаю, что когда мы будем рассматривать последствия этого конфликта, — надеюсь, что это будет после урегулирования — от ответственности уйти будет трудно», — сказал российский министр.

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