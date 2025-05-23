МИД России обвинил Украину в попытке сорвать переговоры

Украина устраивает массированные атаки дронами по российским регионам для срыва переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.

© Lenta.ru

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными», — уточнили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия сохраняет приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования. В то же время Москва пообещала дать Киеву адекватный ответ на удары по мирному населению и гражданским объектам РФ.