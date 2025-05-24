Желание правительства Украины провести обмен мирных жителей Курской области на бойцов нацбатальона «Азов»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) абсурдно. Об этом РИА Новости заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Странное требование. Азовцы — это отпетые негодяи. Против многих из них возбуждены уголовные дела, часть из них обвиняются в терроризме. Это же нацисты в своем большинстве. Ну как можно требовать обменивать гражданских лиц, пострадавших от боевых действий, на нацистов и террористов?» — сказал глава СПЧ.

О желании Киева обменять курян на бойцов «Азова»* сообщала Служба внешней разведки РФ 13 мая. По ее данным, в окружении президента Украины Владимира Зеленского жителей российского региона называют «ценным активом».

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23 мая Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее Алаудинов раскрыл приоритеты Украины в вопросах обмена.

*организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.