Слуцкий прокомментировал обмен пленными с Украиной

Возвращение 390 из плена российских военных и гражданских лиц является первым и очень важным этапом реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Россию возвращено 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.