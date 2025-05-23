Слуцкий прокомментировал обмен пленными с Украиной

Возвращение 390 из плена российских военных и гражданских лиц является первым и очень важным этапом реализации договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Россию возвращено 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.
"Это первый и важный этап реализации итогов Стамбула-2. Общий обмен станет самым масштабным - 1 000 на 1 000. И это очень важная договоренность, которая направлена на спасение жизней и возвращение домой российских солдат", - сказал Слуцкий.