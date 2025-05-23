Замглавы МИД РФ рассказал о панике в ООН

В Секретариате ООН наблюдается паника из-за предстоящих больших сокращений специалистов. На это указал замглавы МИД России Сергей Вершинин на XXIII Международных Лихачёвских научных чтениях.

«То, что сейчас происходит в ООН... я могу сказать собственное наблюдение — это чувство паники в секретариате, потому что идёт большое сокращение», — приводит его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула высокого представителя генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса в том, что представители организации не посещали в Россию из-за украинского кризиса.

Гуттериш: ООН не развалится после сокращения финансирования со стороны США

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал создать в ООН новые механизмы раннего предупреждения конфликтов.