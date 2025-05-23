Запад может признать ничтожной любую подпись президента Украины Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, между Киевом и Москвой нужен мирный договор, который будет подписан легитимными главами государств.

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— Запад целенаправленно подсовывает в подписанты важных мирных соглашений между Россией и Украиной в роли пустой куклы, без вотума доверия, нелегитимного Зеленского. Прекрасно осознавая, что, если поставить на эту сутулую темную лошадку, любые мирные соглашения далеко не уедут, что является для них удобным поводом без всяких юридических последствий снова развязать кровавое противостояние, — сказал парламентарий в беседе с News.ru.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил приверженность мирному решению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона подготовит и передаст Украине список условий для прекращения боевых действий.

В СМИ появилась информация о том, что Украине придется менять состав переговорной группы для работы над меморандумом о мирном договоре с Россией, так как в составе нынешней делегации не хватает профессиональных политиков. Вероятным кандидатом называют Александра Мережко.