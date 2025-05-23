Планы нынешнего руководства ФРГ по укреплению Бундесвера и созданию в Германии самой сильной конвенциональной армии в Европе весьма напоминают то, что в свое время делал Гитлер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в ходе недавнего выступления в Бундестаге канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал укрепление Бундесвера первоочередной задачей и заверил, что "в будущем правительство ФРГ предоставит все финансовые ресурсы, необходимые Бундесверу для того, чтобы стать самой сильной конвенциональной армией в Европе".

"Ничего не напоминает это? Самой сильной конвенциональной армией в Европе в свое время обладал Гитлер", - провел историческую параллель министр, указав на "еще один очень интересный момент в высказываниях Мерца".

Так, по его словам, германский канцлер, "оправдывая свой курс на милитаризацию и создание самой сильной армии, сказал, что Россия на Украине не остановится и пойдет захватывать Европу".

"По Фрейду он сам бы так поступил, потому что ему нужно не защитить своих соотечественников, соплеменников, а земли захватить и начать их эксплуатацию", - считает Лавров.