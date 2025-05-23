Лавров сравнил курс руководства ФРГ на укрепление Бундесвера с планами Гитлера
Планы нынешнего руководства ФРГ по укреплению Бундесвера и созданию в Германии самой сильной конвенциональной армии в Европе весьма напоминают то, что в свое время делал Гитлер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.
Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что в ходе недавнего выступления в Бундестаге канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал укрепление Бундесвера первоочередной задачей и заверил, что "в будущем правительство ФРГ предоставит все финансовые ресурсы, необходимые Бундесверу для того, чтобы стать самой сильной конвенциональной армией в Европе".
"Ничего не напоминает это? Самой сильной конвенциональной армией в Европе в свое время обладал Гитлер", - провел историческую параллель министр, указав на "еще один очень интересный момент в высказываниях Мерца".
Так, по его словам, германский канцлер, "оправдывая свой курс на милитаризацию и создание самой сильной армии, сказал, что Россия на Украине не остановится и пойдет захватывать Европу".
"По Фрейду он сам бы так поступил, потому что ему нужно не защитить своих соотечественников, соплеменников, а земли захватить и начать их эксплуатацию", - считает Лавров.
"В Европе [наблюдается] глубокий кризис безопасности, Европа думает о милитаризации, и очень тревожно, что лидирует в этих дискуссиях Германия, - резюмировал глава МИД РФ. - Нацистские инстинкты оказались какими-то очень живучими".