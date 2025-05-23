Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слушания Совета Евросоюза по вопросу о лишении венгерской стороны права голоса является проявлением противоречий в объединении.

«В самом ЕС сейчас, конечно, наблюдаются определённые противоречия», — подчеркнул представитель Кремля.

Лишение Венгрии права голоса в Европейском союзе станет темой саммита, который 27 мая проведёт Совет ЕС. Это следует из повестки заседания, согласно которой члены Совета ЕС обсудят возможность применения к Венгрии ст. 7 Договора о ЕС.