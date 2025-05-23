Украина продолжает атаковать беспилотниками Москву и другие регионы страны, «сохраняя свою сущность». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, считает ли Москва это провокацией и связывает ли с попытками срыва мирных переговоров.

«Киевский режим продолжает свои действия, атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры. Наша ПВО эффективно борется с этими атаками. Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае», — сказал Песков.

Силы ПВО с ночи 22 мая отражали массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. На фоне этого более 80 самолетов, летевших в Москву, были направлены на запасные аэродромы, было также задержано более 160 вылетов.

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По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, Украина своими атаками пытается спровоцировать ее на ответные удары.