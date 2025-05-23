В Кремле ответили на вопрос о глубине буферной зоны с Украиной

Вопросы о глубине буферной зоны у границы Курской области следует направлять в Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рекомендую обратить этот вопрос Минобороны», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.

Так он ответил на вопрос о том, какая может быть глубина у буферной зоны в Сумской и Харьковской областях.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о создании российской армией буферной зоны у границы. Этой зоной будет считаться часть Сумской и Харьковской областей. Это необходимо для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей, подчеркнул глава государства.