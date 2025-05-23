Лавров назвал Мерца "большим циником" за намерение возглавить Европу
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц демонстрирует большой цинизм, заявляя, что в нынешних условиях Германия должна возглавить Европу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, все функционеры в Брюсселе, защищая свою позицию по Украине и убеждая своих избирателей, что нужно затянуть пояса и подождать лучших времен, говорят о необходимости помочь Киеву, который защищает европейские ценности.
"Делайте выводы, в чем Европа видит свои ценности. Возрождается самый настоящий нацизм. Примеров тому масса, в том числе выступления нового канцлера ФРГ господина Мерца о том, что пора Германии опять возглавить Европу. Такие слова произнести - надо быть большим циником", - подчеркнул Лавров.