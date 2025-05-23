Канцлер ФРГ Фридрих Мерц демонстрирует большой цинизм, заявляя, что в нынешних условиях Германия должна возглавить Европу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, все функционеры в Брюсселе, защищая свою позицию по Украине и убеждая своих избирателей, что нужно затянуть пояса и подождать лучших времен, говорят о необходимости помочь Киеву, который защищает европейские ценности.