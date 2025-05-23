МИД Украины назвал Ватикан приемлемым местом для переговоров

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Украина рассматривает Ватикан как место для следующих переговоров с Россией. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, пишет «Интерфакс-Украина».

МИД Украины назвал Ватикан приемлемым местом для переговоров
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«Нами [рассматривается] — да», — отметил он и поблагодарил папу Римского Льва XIV за это предложение.

После недавних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Швейцарии и Ватикане.

Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 16 мая в Стамбуле, став первой очной встречей делегаций за два года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась довольна итогами обсуждений.

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