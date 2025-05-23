Лавров рассказал о несбывшихся из-за Трампа надеждах Украины

Украина думала, что Запад будет все ей позволять, однако президент США Дональд Трамп показал иной подход. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов», трансляция доступна на сайте МИД России.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о встрече делегаций России и Украины 16 мая в Стамбуле. Он отметил, что в процессе переговоров стороны смогли договориться по многим вопросам.

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