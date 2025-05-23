Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что легитимность Владимира Зеленского будет иметь решающее значение при заключении любых соглашений по украинскому урегулированию. Об этом он сказал, выступая на конференции «Исторические южнорусские земли».

«Вопрос легитимности Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию», — заявил Лавров.

В МИД заявили, что Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума с РФ

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума о мирном урегулировании вооружённого конфликта.