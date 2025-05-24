В Совфеде оценили слова Залужного о границах Украины

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Слова бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к прежним границам стали политическим прорывом для Киева. Такую оценку его заявлению в интервью РИА Новости дала член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

В Совфеде оценили слова Залужного о границах Украины
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«На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление — серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала она.

Ковитиди подчеркнула, что «кровожадная» политика Владимира Зеленского, осознающего тот факт, что возврата к былым границам не будет, стоит Украине тысячи жизней каждый день.

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Ранее заявление Залужного прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

«Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с 10-летним опозданием наконец-то дошли слова Владимира Путина», — сказал он.
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