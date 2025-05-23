США высказались против участия Мединского в переговорах по Украине

Американские чиновники выступили против участия помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«США дают понять российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, возглавлявший делегацию Москвы в Стамбуле», — сказано в сообщении.

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16 мая в Стамбуле начались первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — министр обороны республики Рустем Умеров. Встреча представителей стран прошла в закрытом формате.