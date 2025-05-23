Небензя раскритиковал доклад генсека ООН "О защите гражданских лиц в условиях конфликта"
Откровенная ложь и попытка ввести в заблуждение Совбез ООН - так наш постпред при организации Василий Небензя охарактеризовал доклад генсекретаря "О защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта".
Как отметил наш дипломат, то, как представлена в документе ситуация на Украине, вообще требует служебного расследования. В этом контексте, по словам Небензи, весьма актуален тезис в докладе о том, что оценка законности с точки зрения международного гуманитарного права в современном мире зависит от политических предпочтений.
Подготовленный к нашему заседанию доклад генсекретаря в части, касающейся Украины, упоминает пострадавшее от конфликта гражданское население России лишь один раз - в контексте перемещенных лиц. При этом не поясняется, что речь идет об использовании как заложников сотен гражданских лиц, похищенных ВСУ в Курской области. Возникает вопрос: по мнению секретариата среди гражданских лиц в России нет погибших и раненых? Нет нападений на гражданские объекты и объекты гражданской инфраструктуры? Почему этой информации вообще нет в докладе генсекретаря?