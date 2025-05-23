Bloomberg: РФ не заинтересована в привлечении Ватикана к переговорам по Украине

Кремль «не очень заинтересован» в проведении следующих переговоров с Украиной в Ватикане, сообщает Bloomberg. По словам осведомленных источников агентства, российские власти не планируют, чтобы президент РФ Владимир Путин сейчас ехал в Ватикан или куда-либо еще для переговоров.

Вместо возможной встречи в Ватикане власти РФ сосредоточены на технических переговорах, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе. Как заявил один из собеседников Bloomberg, Кремль ожидает, что переговоры возобновятся именно в Стамбуле.

В начале этой недели, 19 мая, состоялся телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. По итогам беседы Путин сообщил, что РФ готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».

Трамп заявил, что переговоры РФ и Украины начнутся «немедленно». Президент США отметил, что Ватикан в лице папы римского Льва XIV заинтересован в посредничестве в переговорах.

Позже появилась информация, что Трамп заявил европейским лидерам о подготовке переговоров РФ и Украины в Ватикане. СМИ писали, что встреча намечена на середину июня.

По данным Bloomberg, обсуждения возможной роли Ватикана в качестве принимающей стороны или посредника в переговорах все еще ведутся. В случае успеха переговоры могут состояться уже на следующей неделе, но Путин вряд ли приедет в Ватикан, утверждает Bloomberg. Агентство напомнило, что визит президента РФ в Италию был бы проблематичен в связи ордером Международного уголовного суда.