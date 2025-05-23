Зеленский высказался о новом раунде переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины. Об этом сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что в вопросе переговоров "имеют значение все нюансы". До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев "работает", чтобы следующий раунд переговоров с Москвой состоялся "как можно быстрее". 22 мая Песков заявил, что Россия получила от Украины встречный список на обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Договоренности о соответствующем обмене российская и украинская делегации достигли на переговорах в Стамбуле. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal и заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале "Газеты.Ru".