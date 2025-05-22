Обвинения Варшавы в адрес Москвы в вандализме из-за ситуации на территории комплекса «Медное» в Тверской области являются лицемерными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ее цитата приводится на сайте министерства.

«Попытку МИД Польши в очередной раз преподать нам урок «правильной истории» рассматриваем как неуместную и лицемерную. Вынуждены обратить внимание польских коллег на то, что следы вандализма им следует поискать на территории собственной страны», — сказала Захарова.

Она напомнила, что польские власти ликвидировали несколько сотен мемориальных объектов, а вандалы на территории Польши регулярно «глумятся над памятниками советским воинам».

Как писал mk.ru, накануне на Медном убрали антироссийскую символику — знак польского ордена Virtuti Militari и юбилейная медаль «Крест Сентябрьской кампании».

Первый знак является символом военной победы Польши над русскими войсками во время войны 1792 года. А на втором знаке размещена дата «вторжения» СССР в Польшу в 1939 году.