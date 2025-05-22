Путин присвоил звание балерине Большого театра

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки страны балерине Большого театра Анастасии Сташкевич.

Об этом сообщается в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить звание заслуженный артист Российской Федерации артистке балета Государственного академического Большого театра России Анастасии Сташкевич», — гласит документ.

Кроме того, почетные звания заслуженного деятеля искусств России были вручены дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы Александру Хватову, а также старшему преподавателю кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте.

Ранее стало известно, что глава государства вручил знаки заслуженных артистов России скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву.