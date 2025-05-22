Путин пообещал курскому чиновнику ответы на атаки ВСУ

Россия будет отвечать на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое обещание дал президент страны Владимир Путин в разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Глава государства позвонил курскому чиновнику, который попал под обстрел со стороны Украины, и пожелал ему выздоровления.

«Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно», — сказал ему Путин.

Ранее появилась видеозапись, сделанная во время разговора президента и главы района. На ней Путин пожелал выздоровления чиновнику, который уже в четвертый раз оказался под ударом ВСУ.