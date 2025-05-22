Путин высказался о создании буферной зоны на границе с Украиной

Российские войска сейчас решают задачу о создании буферной зоны на границе с Украиной.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами правительства.

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооружённые силы сейчас эту задачу решают», — отметил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за ночь уничтожили 105 украинских беспилотников над десятью регионами.