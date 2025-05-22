Политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о возможных переговорах представителей России и Украины в Ватикане, назвав символичным выбор этой площадки для контактов сторон.

Следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом могут провести в Ватикане в середине июня. Об этом ранее сообщило издание The Wall Street Journal. Как утверждают источники WSJ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже уведомил европейских лидеров, что может направить на эти переговоры госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

Переговоры в Ватикане, которые, согласно данным WSJ, могут состояться в середине июня, — это знак, свидетельствующий о том, что взаимные консультации продолжаются, что есть определенные силы, заинтересованные в урегулировании украинского конфликта. Ватикан – это самостоятельное государство. При этом символично, что переговоры могут пройти на территории Европы, то есть вотчины евроатлантистов, которые, как мы знаем, выступают в роли главных разжигателей конфликта с Россией и не дают Зеленскому капитулировать. Эти же евроатлантисты – это главные антагонисты президента США Дональда Трампа и его команды. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Селезнев напомнил, что в конце апреля в Ватикане перед началом церемонии похорон папы римского Франциска уже состоялась беседа Трампа и Зеленского.

«А новый папа римский Лев XIV после своего избрания выразил готовность быть миротворцем и высказался за урегулирование конфликта», - подчеркнул эксперт.

В ходе нового раунда переговоров стороны должны представить свои предложения по урегулированию на Украине, добавил политолог.

«Одновременно с этим они поделятся своим видением и территориального, и политического, и экономического, и военного устройства Украины в будущем. Также стороны представят свои аргументы в пользу того, почему это видение должно быть реализовано определенным образом. У чьей стороны аргументы будут весомее, у той и будет больше шансов на успех на переговорах», - сказал он.

Контакты представителей Москвы и Киева в Стамбуле, а также недавний разговор президента РФ Владимира Путина с Трампом продемонстрировали, что «позиции России на украинском театре военных действий сильны, как никогда», добавил Селезнев.