Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины, сообщает ТАСС.

Владимир Путин отметил, что принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Он добавил, что ВС РФ эту задачу сейчас решают.

Президент назвал террористическими методы, которые используют ВСУ и иностранные наемники. Он уточнил, что противник выбирает для обстрелов в приграничье цели, не имеющие военного значения.

Путин подчеркнул, что жители Курской области и других приграничных районах нуждаются в дополнительной поддержке.

Глава РФ обратил внимание кабмина на важность тем восстановления жилья и других объектов в приграничье, выплату компенсаций жителям.

Путин отреагировал на идею сделать Сумы территорией России

В приграничье нужно восстановить все разрушенное, помочь людям вернуться в родные поселки, заметил президент.

Путин констатировал, что намерен провести отдельное специальное совещание по восстановлению приграничья.