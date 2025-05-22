Лавров рассказал о тяжелом графике Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о тяжелом графике президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Россия 1».

На вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как Лавров справляется с тяжелым графиком, министр заявил, что он равняется на президента. Как уточнил Лавров, у Путина очень тяжелый график — как физически, так и морально.

«Вы знаете, я бы все-таки сказал, что мы все равняемся на президента, уж у кого график, так это у него, не позавидуешь, но то, как он справляется со всеми вот этими и физическими, и, конечно, моральными сложностями, нам надо учиться», — заявил он.

Помимо этого, Лавров также присоединился к пожеланиям «здоровья и божьей помощи» Путину.

Ранее Лавров поделился итогами визита в Армению.