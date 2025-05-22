Путин позвонил пострадавшему главе района Курской области

Президент России Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал от атаки украинского беспилотника, и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщили в Кремле.

О ранении Волобуева 22 мая рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Дрон попал в автомобиль чиновника, его госпитализировали с травмой бедра и руки. Путин в разговоре с Волобуевым пожелал ему здоровья и отметил, что лично справится у врачей о его самочувствии.

В марте ВСУ уже пытались атаковать машину Волобуева, тогда он также поручил ранения и обратился к медикам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».