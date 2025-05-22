Володин отреагировал на требование коммунистов переименовать Волгоград

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания прокомментировал требование КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом пишет «Интерфакс».

Дискуссия возникла при рассмотрении закона об упрощении порядка содержания памятников культуры. Депутаты от КПРФ заявили, что объекты историко-культурного наследия советского периода не защищены.

«Взяли, назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. Кто делал? Молчите! Сами сделали. А сейчас говорите — верните! А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь», — отметил Володин.

По словам спикера, «что касается советского периода, посмотрите: во всех регионах, во всех районах стоят памятники Владимиру Ильичу Ленину», потому что их отнесли к памятникам федерального значения и снос таких памятников недопустим.

Вместе с тем, заметил Володин, в России не осталось памятников Сталину, установленных в советское время.

«Где памятники Сталину? Кто их снес? Сейчас вы начинаете говорить о роли Сталина, хотя эту роль сами уничтожили, не оставив камня на камне от его наследия на 20-м съезде», — подчеркнул политик.

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Володин констатировал, что правительство не посягает на наследие, бережно относится к нему. Он добавил, что это «политика партии, это позиция президента. И это дает нам основание в этом зале, в том числе, вести конструктивный диалог».