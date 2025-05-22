Матвиенко: РФ и Бурунди объединяют общие взгляды на международную повестку

Сотрудничество России и Республики Бурунди эффективно развивается, поскольку страны объединяют общие взгляды на многие международные вопросы, включая развитие многополярного мира и недопустимость двойных стандартов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Сената Республики Бурунди Эммануэлем Синзохагерой в рамках Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

"Мы ценим отношения России и Бурунди. Они всегда отличались дружественным, взаимоуважительным характером. Это позволяет эффективно сотрудничать на самых разных направлениях. Во многом наши подходы, взгляды на международную повестку близки либо совпадают. Мы вместе выступаем за многополярный мир, отстаиваем главенствующую роль ООН в решении ключевых проблем современности. Для нас одинаково неприемлемы двойные стандарты во внешней политике, применение незаконных односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН, вмешательство во внутренние дела суверенных государств", - сказала она.

Участники встречи отметили хорошие перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, гуманитарной, образовательной сферах, а также в области цифровизации. Матвиенко предложила развивать контакты по парламентской линии.

Спикер Сената Бурунди подчеркнул важность развития двусторонних связей, экономического и инвестиционного сотрудничества. Он поддержал идею активизации межпарламентского взаимодействия и высказал признательность за готовность российских парламентариев принять участие в качестве международных наблюдателей на июньских выборах в Национальное собрание.