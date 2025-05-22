Захарова прокомментировала слова Трампа о прекращении кровопролития на Украине

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего прекращения кровопролития на Украине приковывают к себе внимание и вызывают восхищение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях.

Дипломат отметила, что впервые за последние десять лет "на политическом ландшафте США появилась фигура, которая озвучила словосочетание "первопричина кризиса", чего ранее не делал даже никто из госсекретарей, хотя им "зарплату платят за то, чтобы они знали историю конфликта".

"Поэтому, конечно, его заявления вызывают внимание и уважение в той части, в которой они касаются необходимости завершить чудовищное кровопролитие, которое было начато, как он сам сказал, предыдущей администрацией, назвав вещи своими именами", - обратила внимание Захарова.

Захарова: Трамп живет интересами своей страны

Лихачевские чтения пройдут 22 и 23 мая в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В 2025 году участие принимают заместитель генерального секретаря ООН, члены Российской академии наук и Российской академии образования, заместитель министра иностранных дел РФ, послы РФ, председатель и президент Федерации независимых профсоюзов России, депутаты Госдумы. Также ожидается свыше 160 докторов наук, профессоров из 20 регионов России, ученые из 11 стран.