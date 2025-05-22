Путин в Кремле пообщался с обладателями высших госнаград

Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского пообщался с деятелями, получившими из его рук высшие государственные награды. Церемония прошла 22 мая в Екатерининском зале Кремля.

Во время неформальной части Путин, в частности, отдельно подошел к митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту. Священнослужитель продолжил дискуссию, начатую еще во время церемонии награждения. Климент тогда заметил, что очень важно учиться любить Родину и учить других ее любить. А Путин развил его мысль, заметив, что лучший способ обучения - это личный пример.

Во время беседы Климент вернулся к этой идее.

"Дети больше помнят пример, чем слова родителей", - заметил он.

Президент с улыбкой согласно кивнул в ответ.

После этого Путин подошел к медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, которая под обстрелом ВСУ закрыла тяжелораненного, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. "Я не понимаю, как вы кого-то закрывали! - обратился к ней глава государства. - Такая миниатюрная девушка". Он уточнил, все ли у девушки хорошо, и, обняв, похвалил: "Молодец!"

Далее Путин обошел остальных лауреатов и со всеми чокнулся бокалом с шампанским, а с некоторыми и обменялся парой фраз.