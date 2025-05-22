Постпредство РФ: политизация работы ОЗХО приводит к расколу в организации

Санкции ЕС против войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и профильных научно-исследовательских институтов Министерства обороны стали реакцией поддерживающих Киев стран на эффективную работу российских экспертов по документированию химических атак ВСУ. Об этом ТАСС заявили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.

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"Что касается санкций против российских НИИ и лабораторий и войск РХБЗ, то это - реакция покровителей Киева на эффективную работу наших экспертов по разоблачению уже осуществленных и планируемых ВСУ терактов и атак с применением химоружия", - сообщили в диппредставительстве.

Там также заявили, что политизация работы организации Западом приводит к расколу в организации и негативно влияет на ее деятельность.