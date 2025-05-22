ГД отклонила законопроект, устанавливающий зарплаты медиков

Депутаты Госдумы на пленарном заседании отклонили законопроект, которым предлагалось закрепить норму о том, что зарплата медицинского персонала не может быть ниже 2,5 МРОТ.

Инициатива была внесена в палату парламента группой депутатов фракции ЛДПР и сенатором в сентябре 2024 года. Изменения предлагались в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Законопроект устанавливал, что объем финансирования расходов на оплату труда младшего и среднего медперсонала "не может быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте РФ, а также должен обеспечивать заработную плату младшего и среднего медицинского персонала, работающего на полную ставку, не ниже двух с половиной МРОТ".

Кроме того, документ предусматривает, что зарплата работников с высшим медицинским образованием не может быть ниже уровня в 200% от средней по региону, а также ниже четырех МРОТ при работе на полную ставку.

Согласно заключению профильного комитета Госдумы по охране здоровья, законопроект требовал существенной доработки, однако в новой редакции предоставлен не был. Кроме того, на необходимость доработки законопроекта указывало и правительство РФ. Согласно отзыву кабмина, социальная направленность инициативы заслуживает внимания, однако вопрос установления особенностей финансирования расходов на оплату труда медработников не относится к предмету регулирования закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Также, отмечается в документе, в законопроекте не учтено, что понятия "младший медицинский персонал", "средний медицинский персонал", "фармацевтический персонал" в законе отсутствуют. Кроме того, в правительстве обратили внимание на то, что в проектируемых нормах не обозначено, охватывают ли предлагаемые гарантии оплаты труда государственные, муниципальные и частные медицинские организации в равной мере, принимая во внимание, что системы оплаты труда работников в них существенно отличаются.

Счетная палата РФ также не поддержала инициативу, отметив, что согласно финансово-экономическому обоснованию ее реализация потребует дополнительных средств, объем которых не определен. Также, уточняется в заключении палаты, не приведены какие-либо расчеты и данные, позволяющие оценить объем средств, необходимый для реализации закона, в связи с чем дать оценку финансовым последствиям его принятия для бюджета не представляется возможным.