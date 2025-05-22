Мишустин сообщил о росте суммы декретных пособий для беременных студенток

В среднем по стране она составит 90 тысяч рублей. Глава кабинета министров на заседании правительства объяснил, что согласно подготовленным изменениям в законодательство размер выплаты предлагается рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не студенческой стипендии.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что правительство направит почти один миллиард рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Увеличенное финансирование позволит уже в этом году оказать помощь ещё нескольким сотням пациентов с очень серьёзными диагнозами. Речь, зачастую, идёт о спасении жизней», — отметил глава кабмина.

Финансирование поступит из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.