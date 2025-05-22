Комитет СФ: предприятия должны относиться к мусору как к ресурсу

Промышленные предприятия и население должны относиться к мусору как к ресурсу. Такое мнение высказал председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на Невском международном экологическом форуме.

"Очень важно относиться к мусору не как как отходу, а как к ресурсу. Поменять отношение как у промышленных предприятий, так и у населения", - сказал Двойных.

Он отметил, что существует глобальный вызов, который стоит не только перед Российской Федерацией, но и многими другими странами.

"Многие страны сталкиваются с тем, что перерабатывать отходы, делать из них ресурс, повторно его вовлекать экономически зачастую дороже, нежели чем использовать новый. <...> Уверен, что в кооперации с нашими иностранными партнерами возможно найти лучшие практики стимулирования вовлечения вторичного ресурса в оборот. Нам очень важно посмотреть, какие для этого используются технологии, как минимизировать стоимость переработки", - отметил Двойных.

ХI Невский международный экологический конгресс проходит 22-23 мая в Санкт-Петербурге под девизом "Планета Земля: гармония человека и природы". ТАСС - информационный партнер мероприятия.